Лидеры трех стран заявили о готовности представить предложение о прекращении огня в Газе

Катар, Египет и США призвали возобновить переговоры по сектору Газа 15 августа

Катар, Египет и США готовы представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении лидеры трех стран также призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал прекращение огня условием завершения вооруженных действий в зоне конфликта. По его словам, Вашингтон считает, что «это вполне возможно».

28 июля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Риме с представителями Израиля, Египта и Катара, чтобы договориться о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников.