США назвали прекращение огня условием завершения конфликта в секторе Газа

Кирби: соглашение о прекращении огня завершит конфликт в Газе

США считают, что соглашение о прекращении огня с определенной вероятностью завершит конфликт в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал прекращение огня условием завершения вооруженных действий в зоне конфликта. «Мы по-прежнему считаем, что соглашение о прекращении огня — лучший способ положить конец этой войне. Мы также считаем, что это вполне возможно», — сказал Кирби.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в интервью ТАСС сообщил, что Израиль заинтересован в продолжении переговоров по возвращению заложников. 28 июля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Риме с представителями Израиля, Египта и Катара, чтобы договориться о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. В тот же день глава «Моссада» Давид Барнеа вернулся в Израиль. Согласно информации канцелярия Нетаньяху, контакты продолжатся в предстоящие дни.

Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с Нетаньяху. Политик «изложила премьеру серьезную обеспокоенность» большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.