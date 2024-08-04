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21:07, 4 августа 2024Мир

США назвали прекращение огня условием завершения конфликта в секторе Газа

Кирби: соглашение о прекращении огня завершит конфликт в Газе

Фото: Larry Downing LSD / ME / Reuters

США считают, что соглашение о прекращении огня с определенной вероятностью завершит конфликт в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал прекращение огня условием завершения вооруженных действий в зоне конфликта. «Мы по-прежнему считаем, что соглашение о прекращении огня — лучший способ положить конец этой войне. Мы также считаем, что это вполне возможно», — сказал Кирби.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в интервью ТАСС сообщил, что Израиль заинтересован в продолжении переговоров по возвращению заложников. 28 июля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Риме с представителями Израиля, Египта и Катара, чтобы договориться о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. В тот же день глава «Моссада» Давид Барнеа вернулся в Израиль. Согласно информации канцелярия Нетаньяху, контакты продолжатся в предстоящие дни.

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Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с Нетаньяху. Политик «изложила премьеру серьезную обеспокоенность» большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

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      Антонина Черташ
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