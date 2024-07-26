Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

Харрис заявила Нетаньяху о необходимости заключить сделку с ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с Нетаньяху. Политик «изложила премьеру серьезную обеспокоенность» большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

Харрис поддержала предложенный ранее президентом США Джо Байденом проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее Байден признался, что сомневается в возможности договориться о перемирии в Газе, хотя он и не потерял надежды. Проект трехэтапного соглашения, который глава Белого дома обсудил с представителями G7, предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, а затем постоянное, а также постепенный вывод войск Израиля из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.