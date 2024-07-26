Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 26 июля 2024Мир

Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

Харрис заявила Нетаньяху о необходимости заключить сделку с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с Нетаньяху. Политик «изложила премьеру серьезную обеспокоенность» большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

Харрис поддержала предложенный ранее президентом США Джо Байденом проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее Байден признался, что сомневается в возможности договориться о перемирии в Газе, хотя он и не потерял надежды. Проект трехэтапного соглашения, который глава Белого дома обсудил с представителями G7, предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, а затем постоянное, а также постепенный вывод войск Израиля из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть непонятные сигналы». Песков ответил на вопрос о готовности Украины к компромиссам. Какова вероятность переговоров?

      Блогерша побывала в США и описала переехавших туда россиян фразой «наживаются на своих»

      Переспавшей с 200 студентами порнозвезде не дали заняться сексом с бедными в хостеле

      Обнаружена брешь в обороне НАТО

      Кулеба обратился к Гонконгу из-за России

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

      Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

      Венгрия и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии

      По базе США в Ираке нанесли ракетный удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше