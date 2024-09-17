Ливан обвинил Израиль во взрыве пейджеров по всей стране

Министр информации Ливана Макари назвал взрывы пейджеров агрессией Израиля

Взрывы пейджеров по всему Ливану являются актом агрессии со стороны Израиля. Об этом заявил министр информации республики Зияд Макари, передает Reuters.

«Правительство Ливана осуждает этот акт агрессии Израиля. Это нарушение суверенитета нашего государства и откровенное преступление», — отметил министр.

Макари также призвал ООН осудить «эту агрессию» и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.