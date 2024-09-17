Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:58, 17 сентября 2024Мир

Ливан обвинил Израиль во взрыве пейджеров по всей стране

Министр информации Ливана Макари назвал взрывы пейджеров агрессией Израиля

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взрывы пейджеров по всему Ливану являются актом агрессии со стороны Израиля. Об этом заявил министр информации республики Зияд Макари, передает Reuters.

«Правительство Ливана осуждает этот акт агрессии Израиля. Это нарушение суверенитета нашего государства и откровенное преступление», — отметил министр.

Макари также призвал ООН осудить «эту агрессию» и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

      Шойгу передал президенту Ирана послание Путина

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях

      В Китае начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы

      МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

      Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

      Россиянка побывала в Италии и назвала отличие сицилийцев и москвичей

      Раскрыто состояние получившего травму Нагиева

      Обреченные пассажиры батискафа Titan знали о неизбежном крушении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше