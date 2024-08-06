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10:10, 6 августа 2024Экономика

Золото подешевело на фоне обвала мировых рынков

Goldman Sachs сохранил прогноз по росту стоимости золота на фоне его удешевления

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Стоимость золота снизилась в понедельник на фоне обвала мировых рынков, а сейчас ситуация с ценами на драгоценный металл стабилизировалась, пишет Bloomberg.

Удешевление золота произошло накануне в связи с тем, что некоторые трейдеры сократили свои резервы, чтобы покрыть потенциальные маржинальные требования, говорится в материале. Ситуация, при которой в случае рыночных потрясений цены на драгметалл сначала падают, а затем восстанавливаются, считается обычной. На момент написания материала стоимость тройской унции золота росла на символические 0,05 процента, до 2445,5 доллара.

Журналисты отмечают, что, несмотря на наблюдающийся на азиатских рынках восстановительный рост, сменивший вчерашнее падение, ожидается дальнейшая волатильность котировок, в связи с которой золото привлечет новых покупателей.

Аналитики Goldman Sachs по-прежнему придерживаются прогноза, согласно которому золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Рекордную отметку 2,5 тысячи долларов драгметалл в ходе торгов на бирже Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, преодолел 1 августа.

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      Дмитрий Воронин
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