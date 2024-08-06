Индекс биржи Токио рекордно взлетел после исторического обвала

Японский Nikkei поднимался на 10,12 % после падения на 12,4 % накануне

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, рекордно взлетел во вторник после исторического обвала, произошедшего на площадке накануне. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет ТАСС.

К 03:50 утра по московскому времени показатель прибавлял 10,12 процента на фоне падения на 12,4 процента в понедельник, когда снижение ключевых индексов японских рынков превзошло уровни «черного понедельника» 1987 года. На момент написания материала индекс Nikkei рос на 9,72 процента, на 34,1 тысячи пунктов. При этом курс нацвалюты, наоборот, корректируется вниз после значительного роста, находясь на уровне около 145,5 иены за доллар.

Аналитики отмечают, что причиной наблюдающегося отката стало желание инвесторов купить заметно подешевевшие акции. Стоимость акций холдинговой компании SoftBank, которую называют одним из крупнейших в мире технологических инвесторов, обрушилась за день почти на 19 процентов. Дешевели фондовые рынки и в других странах Азии, а также по всему миру. Ключевой показатель ожидаемой волатильности на фондовом рынке США, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достигал максимальных со времен начала пандемии коронавируса 65 пунктов.

Ранее глава валютной стратегии Saxo Markets Чару Чанана указала на сложность ситуации, в которой оказались японские власти. По ее словам, с одной мягкая денежно-кредитная политика плохо влияет на иену, которую приходится спасать, закачивая десятки миллиардов долларов, с другой — шаги в направлении ее ужесточения обрушают рынок. Сам Банк Японии попал под огонь критики из-за слишком поспешных действий после того, как предпринятое им на прошлой неделе ужесточение денежно-кредитной политики стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого привело к эффекту домино на фондовых рынках.