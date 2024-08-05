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17:04, 5 августа 2024Экономика

Стоимость акций одного из ключевых технологических инвесторов в мире обрушилась

Японская SoftBank подешевела за день на 19 %, ее основатель потерял $4,6 млрд

Фото: Francis B. Tang / Reuters

Стоимость акций японской холдинговой компании SoftBank, которую называют одним из крупнейших в мире технологических инвесторов благодаря фонду Vision Fund, обрушилась в понедельник, 5 августа, почти на 19 процентов, сообщает CNBC.

Отмечается, что на фоне событий на фондовом рынке капитал основателя компании Масаеши Сона уменьшилс,я за день на 4,6 миллиарда долларов, а годовые темпы роста акций SoftBank, до падения последних нескольких дней находившихся на максимуме, замедлились всего до 1,7 процента за год.

По подсчетам журналистов, с 31 июля стоимость SoftBank снизилась примерно на 28,3 миллиарда долларов. Его акции начали дешеветь после того, как Банк Японии второй раз за последние полгода поднял базовую процентную ставку.

Произошедшее вслед за этим падение ключевых индексов японских рынков достигло уровней снижения «черного понедельника» 1987 года. Одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого по спирали усилило обвал и в Японии, что привело к эффекту домино на других фондовых рынках, аналитики считают именно ужесточение денежно-кредитной политики в Японии.

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      Дмитрий Воронин
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