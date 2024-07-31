Банк Японии начал бороться с инфляцией

Банк Японии во второй раз за полгода повысил ключевую ставку

Банк Японии во второй раз за полгода повысил краткосрочную базовую процентную ставку, которая до марта этого года долгое время имела отрицательные значения. Находившийся в диапазоне от 0 до 0,1 процента показатель достиг 0,25 процента, сообщает японское общественное телевидение.

Регулятор, как и обещал, решил сократить объемы приобретения государственных облигаций и планирует в дальнейшем продолжить повышение ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель — в июне она составила 2,6 процента в годовом исчислении, со ссылкой на NHK указывает ТАСС. Ожидается, что уровня в два процента инфляция, с которой начали бороться в Японии, может достичь в 2025 и 2026 годах.

На фоне информации о росте ставки укрепился курс национальной валюты (иена прибавила более полутора процентов), а акции японских банков показали самый большой с января рост, пишет Bloomberg.

Весной Банк Японии впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку. Страна была последней, где удерживалось ее отрицательное значение. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ поднял ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента.