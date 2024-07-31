Банк Японии начал бороться с инфляцией

Банк Японии во второй раз за полгода повысил краткосрочную базовую процентную ставку, которая до марта этого года долгое время имела отрицательные значения. Находившийся в диапазоне от 0 до 0,1 процента показатель достиг 0,25 процента, сообщает японское общественное телевидение.
Регулятор, как и обещал, решил сократить объемы приобретения государственных облигаций и планирует в дальнейшем продолжить повышение ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель — в июне она составила 2,6 процента в годовом исчислении, со ссылкой на NHK указывает ТАСС. Ожидается, что уровня в два процента инфляция, с которой начали бороться в Японии, может достичь в 2025 и 2026 годах.
На фоне информации о росте ставки укрепился курс национальной валюты (иена прибавила более полутора процентов), а акции японских банков показали самый большой с января рост, пишет Bloomberg.
Весной Банк Японии впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку. Страна была последней, где удерживалось ее отрицательное значение. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ поднял ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента.