Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 31 июля 2024Экономика

Банк Японии начал бороться с инфляцией

Банк Японии во второй раз за полгода повысил ключевую ставку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банк Японии во второй раз за полгода повысил краткосрочную базовую процентную ставку, которая до марта этого года долгое время имела отрицательные значения. Находившийся в диапазоне от 0 до 0,1 процента показатель достиг 0,25 процента, сообщает японское общественное телевидение.

Регулятор, как и обещал, решил сократить объемы приобретения государственных облигаций и планирует в дальнейшем продолжить повышение ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель — в июне она составила 2,6 процента в годовом исчислении, со ссылкой на NHK указывает ТАСС. Ожидается, что уровня в два процента инфляция, с которой начали бороться в Японии, может достичь в 2025 и 2026 годах.

На фоне информации о росте ставки укрепился курс национальной валюты (иена прибавила более полутора процентов), а акции японских банков показали самый большой с января рост, пишет Bloomberg.

Весной Банк Японии впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку. Страна была последней, где удерживалось ее отрицательное значение. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ поднял ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль

      В Хезболле прокомментировали данные об ударе по командиру движения

      В России начался третий этап учений ядерных сил

      Кассетные боеприпасы ВСУ попали в многоквартирный дом в российском регионе

      Россиянина осудят за совершенную 21 год назад расправу над беременной подругой

      Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

      Глава Пентагона пообещал защитить Израиль после гибели главы политбюро ХАМАС

      В Китае рассказали о колебаниях торговли с Россией

      Стало известно об ударе по «Кракену» в Харьковской области

      Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше