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12:26, 14 июня 2024Экономика

Банк Японии пообещал сократить влияние на процентные ставки

Банк Японии оставил ключевую процентную ставку в диапазоне от 0 до 0,1 процента

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Банк Японии, который в начале весны впервые за 17 лет сделал ключевую процентную ставку положительной, объявил о решении оставить показатель на прежнем уровне — в диапазоне от 0 до 0,1 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Из заявления регулятора также следует, что выкуп гособлигаций в объеме 38 миллиардов долларов в месяц будет продолжен, но в июле ЦБ обещает озвучить планы по снижению объема таких сделок, целью которого станет стремление «гарантировать более свободное формирование долгосрочных процентных ставок на финансовых рынках».

Япония была последней на сегодня страной, где удерживалось отрицательное значение ключевой ставки. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ повысил ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента. Таким образом в Японии годами боролись с низкой инфляцией, но в течение последнего года индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания стал в стране выше двух процентов.

Вскоре после решения о повышении ставки курс национальной японской валюты достиг минимальной с августа 2008 года отметки. Спасая иену власти страны только в мае потратили около 62 миллиардов долларов.

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      Дмитрий Воронин
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