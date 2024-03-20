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21:22, 20 марта 2024Экономика

Курс японской иены рекордно снизился

Курс японской иены упал до уровня августа 2008 года на фоне решения Центробанка

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Рекордно снизившийся курс японской иены в ближайшее время может продолжить обновлять минимумы, что способно вынудить Банк страны начать прямые интервенции на валютном рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с оценкой которого ознакомилась «Лента.ру».

После решения Центробанка о первом за 17 лет повышении ключевой ставки, в результате которого ее значение впервые с 2016 года перестало быть отрицательным, стоимость иены относительно евро достигла минимальной с августа 2008 года отметки. Доллар вырос к японской валюте сразу на 0,62 процента, едва не достигнув уровня прошлогоднего роста и приблизившись к курсовому рекорду 1990 года.

Как отмечает эксперт, решение регулятора по ставке, принятое в том числе с учетом максимального с конца 1990-х годов повышения зарплат в стране, было заранее учтено в котировках иены, чем и объясняется ее динамика к основным резервным валютам. Одним из основных драйверов ослабления иены он назвал низкую доходность японских гособлигаций, фиксирующуюся на фоне отказа ЦБ от ее таргетирования.

В 2007 году японский ЦБ повысил ключевую ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента. Накануне, 19 марта, ее перевели в диапазон от 0 до 0,1 процента.

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      Дмитрий Воронин
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