Стало известно о выборе Японии между валютой и фондовым рынком

В Saxo Markets заявили о выборе властей Японии между валютой и фондовым рынком

Власти Японии оказались перед непростым выбором между спасением курса национальной валюты и поддержанием стабильности фондового рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на главу валютной стратегии Saxo Markets Чару Чанану.

«В какой сложной ситуации оказались японские политики — мягкая денежно-кредитная политика убивает вашу валюту, а малейший намек на ужесточение разрушает ваш фондовый рынок», — сказала эксперт.

По ее словам, иена, курс которой еще в конце июня доходил до 161 за доллар, а на фоне просадки рынков ушел ниже 150 в конце прошлой недели, может подняться до 140 за единицу американской валюты, если опасения по поводу риска рецессии в США продолжат расти. Это в свою очередь окажет еще больше давления на японские акции, указала стратег. Курс, о котором стало известно на момент написания материала, составляет около 142,5 иены за доллар.

До этого сообщалось, что показатели японской биржи обрушились более чем на 13 процентов — обвал индекса Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года. Все это повлекло за собой даже снижение показателя Мосбиржи. Ранее индекс Topix, одного из ключевых для рынка акций Японии, упал за два дня на 9,2 процента.

Динамику курса японской валюты объясняют в первую очередь противоположными монетарными курсами японского регулятора, до последнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала. Падение индексов началось вскоре после того, как Банк Японии во второй раз за полгода повысил ставку — показатель достиг 0,25 процента.