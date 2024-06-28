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09:00, 28 июня 2024Экономика

Япония заменит «валютного царя» на фоне обвала курса иены

Bloomberg: на фоне падения иены в Японии поменяют «валютного царя»
СюжетКурс доллара:

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Япония в конце июля получит нового «валютного царя» — заместителем министра финансов в ситуации, когда иена торгуется вблизи самого низкого уровня за почти четыре десятилетия, станет Ацуши Мимура. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу ведомства Сюнъити Судзуки.

В материале отмечается, что речь идет об обычной кадровой ротации. Тем не менее получивший должность чиновник станет «лицом официальных усилий по управлению иеной» в ситуации ее продолжающегося обвала.

В своей новой роли Мимура будет решать многочисленные финансовые проблемы — от продолжающихся глобальных конфликтов до долгов и экономической безопасности, указывает агентство. Его предшественнику недавно пришлось участвовать в рекордных интервенциях по поддержанию курса падающей иены. В конце мая месячные траты властей Японии на спасение курса дешевеющей нацвалюты оценили в 9,79 триллиона иен, или 62,23 миллиарда долларов. Тогда отмечалось, что власти не дадут курсу иены, оказавшейся самой слабой валютой развитых стран, опуститься ниже 160 единиц за доллар.

Тем временем в конце июня этот рубеж все же был преодолен — на днях за доллар давали максимальные с 1986 года 160,39 иены, а на текущий момент его стоимость приблизилась к отметке в 161 иену.

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      Дмитрий Воронин
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