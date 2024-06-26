Валюта Японии рухнула до рекордного уровня

Национальная японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар. Об этом сообщила газета Nikkei.
Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года. Причиной случившегося называют разницу учетных ставок в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции. В свою очередь, японский регулятор пытается стимулировать экономику с помощью низких ставок. Как следствие, активы в иенах оказываются куда менее выгодными, нежели те, что номинированы в долларах и евро.
В конце марта 2024 года иена упала до минимального с 1990 года уровня — до 151,97 иены за доллар. До этого член совета управляющих Центробанка (ЦБ) Наоки Тамура высказался в поддержку постепенного повышения ключевой ставки в азиатской стране.
К концу весны месячные траты на спасение курса дешевеющей национальной валюты оценили почти в 9,8 триллиона иен. Это около 62,23 миллиарда долларов. Тогда же звучали прогнозы, что иене, которая стала самой слабой валютой развитых стран, не дадут упасть ниже 160 единиц за доллар.