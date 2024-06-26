Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:59, 26 июня 2024Экономика

Валюта Японии рухнула до рекордного уровня

Nikkei: курс иены к доллару упал до рекордного за 37 лет уровня
СюжетКурс доллара:

Фото: Issei Kato / Reuters

Национальная японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар. Об этом сообщила газета Nikkei.

Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года. Причиной случившегося называют разницу учетных ставок в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции. В свою очередь, японский регулятор пытается стимулировать экономику с помощью низких ставок. Как следствие, активы в иенах оказываются куда менее выгодными, нежели те, что номинированы в долларах и евро.

В конце марта 2024 года иена упала до минимального с 1990 года уровня — до 151,97 иены за доллар. До этого член совета управляющих Центробанка (ЦБ) Наоки Тамура высказался в поддержку постепенного повышения ключевой ставки в азиатской стране.

К концу весны месячные траты на спасение курса дешевеющей национальной валюты оценили почти в 9,8 триллиона иен. Это около 62,23 миллиарда долларов. Тогда же звучали прогнозы, что иене, которая стала самой слабой валютой развитых стран, не дадут упасть ниже 160 единиц за доллар.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в СИЗО

      Работающим российским пенсионерам вернули индексацию, отмененную в 2016 году. Как изменятся выплаты?

      ChatGPT появился в автомобилях

      В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше