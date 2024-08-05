Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 5 августа 2024Экономика

Российский рынок акций упал на фоне обвала японской биржи

Индекс Мосбиржи снизился на 1,53 % на фоне обвала японского фондового рынка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Индекс Московской Биржи упал на 1,53 процента на фоне обвала японского фондового рынка. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11 утра по московскому времени российский рынок акций сократился до 2 854,65 (минус 1,53 процента с открытия торгов). Тем временем показатели японской биржи обрушились на 14 процентов. Обвал японского индекса Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года.

Также падение затронуло и американские фондовые рынки. После разочаровывающего отчета о рынке труда в США индекс Nasdaq упал на 2,4 процента. В июле безработица в стране неожиданно выросла с 4,1 до 4,3 процента, сообщает РИА Новости.

В начале августа индекс Topix, одного из ключевых для рынка акций Японии, снизился за два дня на 9,2 процента. Разворот рынка произошел после неожиданного повышения ставок Банком Японии и «агрессивных заявлений» властей об инфляции. Также его сопровождал рост курса иены, (в четверг достигал отметки 148,51 по отношению к доллару, хотя еще месяц назад доходил до 161) ударивший по экспортерам.

Ранее Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку. Отказ от обнародования информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке объяснили информационной политикой Мосбиржи. В отчете по итогам июля этих данных уже нет.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше