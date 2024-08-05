Российский рынок акций упал на фоне обвала японской биржи

Индекс Мосбиржи снизился на 1,53 % на фоне обвала японского фондового рынка

Индекс Московской Биржи упал на 1,53 процента на фоне обвала японского фондового рынка. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11 утра по московскому времени российский рынок акций сократился до 2 854,65 (минус 1,53 процента с открытия торгов). Тем временем показатели японской биржи обрушились на 14 процентов. Обвал японского индекса Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года.

Также падение затронуло и американские фондовые рынки. После разочаровывающего отчета о рынке труда в США индекс Nasdaq упал на 2,4 процента. В июле безработица в стране неожиданно выросла с 4,1 до 4,3 процента, сообщает РИА Новости.

В начале августа индекс Topix, одного из ключевых для рынка акций Японии, снизился за два дня на 9,2 процента. Разворот рынка произошел после неожиданного повышения ставок Банком Японии и «агрессивных заявлений» властей об инфляции. Также его сопровождал рост курса иены, (в четверг достигал отметки 148,51 по отношению к доллару, хотя еще месяц назад доходил до 161) ударивший по экспортерам.

Ранее Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку. Отказ от обнародования информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке объяснили информационной политикой Мосбиржи. В отчете по итогам июля этих данных уже нет.