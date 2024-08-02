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15:25, 2 августа 2024Экономика

На фондовом рынке Японии произошла катастрофа

Bloomberg: фондовый индекс Японии упал за два дня на 9,2 %
СюжетКурс доллара:

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Индекс Topix, одного из ключевых для рынка акций Японии, снизился за два дня на 9,2 процента, пишет Bloomberg, по данным которого речь идет о его самом резком падении с 2011 года.

В материале отмечается, что разворот рынка по сравнению с рекордным максимумом, установленным в июле, произошел после более раннего, чем ожидалось, повышения ставок Банком Японии, объявление о котором сопровождалось «агрессивными заявлениями» властей на фоне превышающей целевой показатель инфляции. Также его сопровождал рост курса иены, (в четверг достигал отметки 148,51 по отношению к доллару, хотя еще месяц назад доходил до 161) ударивший по экспортерам.

«Я не ожидал, что акции упадут так сильно — это катастрофа», — цитирует агентство главного управляющего фондом Mitsubishi UFJ Asset Management Co. в Токио Киеси Исигане. По словам старшего рыночного аналитика Capital.Com Кайла Рода, рынки усиливают ожидания по снижению ставок в США, в то время как Банк Японии только начинает ужесточать параметры своей политики.

Динамику курса японской валюты объясняют в первую очередь противоположными монетарными курсами японского регулятора, до последнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.

В марте ставка японского ЦБ наконец выросла до 0-0,1 процента годовых, но курсу иены это не помогло, и властям пришлось поддерживать его при помощи интервенций. На этой неделе Банк Японии во второй раз за полгода повысил ставку — показатель достиг 0,25 процента.

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      Дмитрий Воронин
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