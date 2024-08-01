Глава ФРС США допустил скорое снижение ставки

Глава ФРС США Пауэлл: снижение базовой ставки может состояться уже в сентябре

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центрального банка, может скоро снизить процентные ставки, сделав это уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, на такой шаг можно будет пойти в случае наличия согласованности совокупности данных, меняющихся прогнозов и баланса рисков с ростом уверенности и поддержанием сильного рынка труда. Пауэлл подчеркнул, что данные об инфляции за второй квартал укрепили уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню в два процента.

Ранее стало известно, что ️ФРС в очередной раз сохранила ставку на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента, на котором она находится с июля прошлого года.

Комментируя такое же решение, принятое в мае, Пауэлл подчеркивал, что готов держаться текущей политики «настолько долго, насколько это возможно». В этот раз он отметил, что речь идет о сценарии, при котором до конца года «будет от нуля до нескольких снижений», при этом вариант со снижением ставок сразу на 50 базисных пунктов пока не рассматривается.