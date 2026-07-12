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18:24, 12 июля 2026Спорт

Шансы Аргентины победить на чемпионате мира оценили

Компьютер Opta назвал шансы Аргентины на победу на ЧМ самыми низкими среди полуфиналистов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Carl Recine / Getty Images

Шансы сборной Аргентины победить на чемпионате мира оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Суперкомпьютер Opta назвал шансы Аргентины на победу на ЧМ самыми низкими среди полуфиналистов. Он дал 20,55 процента на победу южноамериканцев. Наиболее вероятным претендентом, по версии Opta, является сборная Франции. Компьютер считает, что французы победят с вероятностью 34,05 процента. Шансы Испании — 23,45 процента, Англии — 21,94.

В полуфинале аргентинцы сыграют с англичанами. Матч пройдет 15 июля в Атланте, США, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл 20,3 миллиона рублей на матче Испания — Бельгия. Игрок поставил более 100 миллионов рублей на то, что бельгийцы не смогут победить в основное время матча. Бельгийцы проиграли со счетом 1:2.

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