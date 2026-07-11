Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:41, 11 июля 2026Спорт

Вылет сборной Бельгии с чемпионата мира принес игроку выигрыш в 20 миллионов рублей

Клиент БК выиграл 20 миллионов рублей, поставив против сборной Бельгии в матче ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Ramos / Getty Images

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку против сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Испании и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил более 100 миллионов рублей на то, что бельгийцы не смогут победить в основное время матча. Ставка прошла, принеся автору чистую прибыль в размере 20,3 миллиона рублей. Суммарная выплата по купону составила 120,5 миллиона рублей.

Сборная Бельгии проиграла Испании ранее 11 июля. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится со сборной Франции. Игра пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины
    Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков
    Во Франции призвали сместить режим Зеленского
    В Финляндии заявили о растущем риске войны с Россией
    Новая глава МИД Венгрии высказалась об отношениях с Россией
    Россиянка заявила о «взятом в аренду» ребенке-инвалиде для заправки без очереди
    Зеленский сделал заявление об ударе по складу боеприпасов в Вишневом
    Российский актер погиб в Таиланде
    Вылет сборной Бельгии с чемпионата мира принес игроку выигрыш в 20 миллионов рублей
    Российские чиновники резко отреагировали на детей на выставленной военной технике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok