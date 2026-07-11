Вылет сборной Бельгии с чемпионата мира принес игроку выигрыш в 20 миллионов рублей

Клиент БК выиграл 20 миллионов рублей, поставив против сборной Бельгии в матче ЧМ

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку против сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Испании и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок поставил более 100 миллионов рублей на то, что бельгийцы не смогут победить в основное время матча. Ставка прошла, принеся автору чистую прибыль в размере 20,3 миллиона рублей. Суммарная выплата по купону составила 120,5 миллиона рублей.

Сборная Бельгии проиграла Испании ранее 11 июля. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится со сборной Франции. Игра пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.