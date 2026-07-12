В МИД России отреагировали на отставку правительства Украины

Мирошник: Отставка правительства Украины произошла под давлением внешних сил

Отставка правительства Украины произошла под давлением внешних сил. На это указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По словам Мирошника, смена украинского правительства также означает лишь борьбу за контроль над зарубежной финансовой помощью.

«В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство», — объяснил он, заметив, что премьер-министр страны Юлия Свириденко «ничем примечательным» не запомнилась.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.