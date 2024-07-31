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21:12, 31 июля 2024Экономика

ФРС США сохранила ключевую ставку

️Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку 5,25-5,5 %

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

️Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ключевую ставку на прежнем уровне — 5,25-5,5 процента. Об этом говорится на сайте регулятора.

«При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать входящие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) «твердо привержен возвращению инфляции к своему целевому показателю в 2 процента». В документе уточняется, что инфляция с США за последний год снизилась, но остается «несколько повышенной».

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что дополнительные положительные данные укрепят уверенность американского регулятора в том, что темпы роста цен движутся в направлении целевого показателя в 2 процента.

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      Юлия Мискевич
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