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18:59, 9 июля 2024Экономика

В США отметили прогресс по инфляции

ФРС США отметила сдержанный прогресс в вопросе сокращения инфляции

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США отмечается сдержанный прогресс в вопросе сокращения инфляции. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, его цитирует ТАСС.

Он заявил, что дополнительные положительные данные укрепят уверенность американского регулятора в том, что темпы роста цен движутся в направлении целевого показателя в 2 процента. При этом Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) считает неуместным снижение базовой процентной ставки до тех пор, пока не будет уверен в тенденции к сокращению инфляции, добавил Пауэлл входе слушаний в банковском комитете Сената Конгресса США.

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По мнению ФРС, преждевременное смягчение кредитно-денежной политики может спровоцировать заморозку или откат прогресса. При этом глава организации подчеркнул, что «запоздалое или недостаточное» ослабление мер регулятора может отразиться на уровне экономической активности и негативно повлиять на рынок труда.

Ранее Пауэлл признал невозможность дальнейшего заимствования и увеличение госдолга США. «Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил он.

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