Федрезерв США: дальнейшие заимствования и увеличение госдолга невозможны

В Федеральной резервной системе (ФРС) США признали невозможность дальнейшего заимствования и увеличение госдолга. Об этом на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре заявил глава ведомства Джером Пауэлл, его цитирует РИА Новости.

Как заявили в Bank of America, американский госдолг растет на триллион долларов каждые сто дней. Так, за время президентства Джо Байдене он увеличился на семь триллионов.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил Пауэлл.

На текущий момент на обслуживание госдолга уходит порядка двух процентов ВВП. С октября 2023 по апрель 2024 года на эти цели потратили 601 миллиард, а на финансирование военных нужд — 576 миллиардов долларов.

«Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса», — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Конгресс США прогнозирует, что за десять лет американский госдолг вырастет до 50,7 триллиона долларов. Динамику объясняют принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.

По словам экономиста Павел Самиева, сам по себе госдолг любой страны представляет проблему только для самого государства в виде дополнительных процентных расходов. Но именно в случае США эта ситуация является чувствительной и для мира, поскольку доллар остается главной торговой валютой, а сама страна — ключевой экономикой.