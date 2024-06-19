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15:39, 19 июня 2024Экономика

Рост дефицита американского бюджета связали с помощью Украине и Израилю

Дефицит бюджета США в 2024 году вырастет до $1,9 трлн из-за помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2024 году дефицит федерального бюджета США достигнет 1,9 триллиона долларов, а к 2034 году вырастет до 2,8 триллиона. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.

По сравнению с февральскими прогнозами дефицит в текущем году ожидается на 0,4 триллиона больше (плюс 27 процента), а совокупный дефицит за 2025-2034 годы будет больше на 2,1 триллиона (плюс 10 процентов). В документе отмечается, что рост дефицита бюджета связан в первую очередь с недавно принятыми законами. Речь идет о выделении на помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона дополнительных 95 миллиардов долларов.

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По прогнозам Конгресса, за 10 лет госдолг США вырастет до 50,7 триллиона долларов, достигнув 122 процентов американского ВВП. Авторы доклада объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.

Ранее обозреватель Business Insider Дженнифер Сор заявила, что рост госдолга США угрожает крахом мировой финансовой системы. По ее мнению, Вашингтону необходимо замедлить темпы заимствований, чтобы избежать серьезных последствий. Сор отметила, что госдолг США уже достиг 34 триллионов долларов и будет расти еще на один триллион каждые 100 дней, что вызывает опасения экономистов.

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