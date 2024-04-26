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14:33, 26 апреля 2024Экономика

Опасность госдолга США объяснили

BI: рост госдолга США грозит крахом мировой финансовой системы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Рост госдолга США угрожает крахом мировой финансовой системы. По мнению обозревателя Business Insider Дженнифер Сор, Вашингтону необходимо замедлить темпы заимствований, чтобы избежать серьезных последствий.

Она отметила, что госдолг США уже достиг 34 триллионов долларов и будет расти еще на один триллион каждый сто дней, что вызывает опасения экономистов. Один из них, Лес Рубин, назвал ситуацию одной из величайших схем Понци (форма мошенничества, при которой прибыль более ранним инвесторам выплачивается за счет средств заманиваемых позднее — прим. «Ленты.ру») в мире и подчеркнул, что увеличение задолженности провоцирует рост инфляции и снижение уровня жизни.

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Он объяснил, что Вашингтону важно продолжить продавать свои долговые бумаги, но текущая задолженность ставит под вопрос возможность выплачивать по ней проценты в дальнейшем. При этом уже в прошлом году был зафиксирован заметный спад спроса на гособлигации США. Экономист Бостонского Университета Джей Загорски добавил, что госдолг обеспечивает стимул для экономики, ускоряя темпы найма и рост зарплат. Полная занятость в экономике ведет, в свою очередь, к ускорению инфляции, добавил он.

Эксперт ожидает и снижения уровня жизни американцев. Когда правительству придется выделять все больше средств на выплату процентов по госдолгу, денег на другие цели, включая социальные, останется все меньше. Процентные выплаты скоро станут основной статьей расходов бюджета, заключил Загорски.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ранее спрогнозировали стремительный рост государственного долга США до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Согласно обновленной оценке экспертов, в 2024 году размер госдолга США увеличится до 123,3 процента ВВП, а в 2025-м достигнет уровня в 126,6 процента. Для сравнения, в 2023-м показатель составлял 122,1 процента.

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