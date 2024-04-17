Госдолгу США спрогнозировали стремительный рост

МВФ: госдолг США вырастет до 133,9 процента ВВП в 2029 году

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) спрогнозировали стремительный рост государственного долга США до 133,9 процента ВВП к 2029 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВФ «Бюджетный вестник».

Согласно обновленной оценке экспертов, в 2024 году размер госдолга США увеличится до 123,3 процента ВВП, а в 2025-м достигнет уровня в 126,6 процента. Для сравнения, в 2023-м показатель составлял 122,1 процента. Таким образом, к 2029 году госдолг США, как прогнозируют в фонде, вырастет на 11,8 процентного пункта (п.п.).

Как уточнили в организации, растущий объем долговых обязательств Соединенных Штатов внесет значительный вклад в наращивание глобального госдолга. Если в 2023-м мировой госдолг составлял 93,2 процента глобального ВВП, то к 2029 году показатель увеличится до 99 процентов, спрогнозировали в МВФ.

Что касается российского госдолга, то его размер, согласно ожиданиям аналитиков, в 2024 году достигнет уровня в 20,8 процента ВВП, а в 2025-м вырастет до 21,9 процента. В свою очередь, к 2029 году общий объем долговых обязательств страны и ее субъектов увеличится до отметки в 24 процента, заключили в валютном фонде.

