МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России в 2024 году до 20,8 % ВВП

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) снизили прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8 процента ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ «Бюджетный вестник».

При этом в среднесрочной перспективе, согласно ожиданиям экспертов, показатель будет расти. Так, в 2025-м он увеличится до 21,9 процента ВВП, а к 2029-му достигнет уровня в 24 процента. Таким образом, за пять лет показатель, согласно обновленной оценке МВФ, вырастет на 4,2 процентного пункта (п.п.). Предыдущая оценка фонда подразумевала рост российского госдолга до 21,8 процента в 2024-м и до 21,7 процента в 2025-м.

По итогам 2023 года совокупный объем государственного долга всех стран увеличился до 93,2 процента глобального ВВП. При этом показатель остается на 9 п.п. выше уровня до пандемии коронавируса.

В прошлом году, как отметили в организации, значительный вклад в наращивание мирового госдолга внесли крупнейшие экономики. Размер долговых обязательств США увеличился на 2 п.п., а Китая — на 6 п.п. С учетом подобной динамики объем глобального госдолга к 2029 году вырастет до 99 процентов, резюмировали в МВФ.

Ранее в организации улучшили прогноз темпов роста российской экономики в 2024 году до 3,2 процента вместо ранее ожидавшихся 2,6 процента. При этом в 2025-м, согласно обновленной оценке фонда, ВВП РФ увеличится на 1,8 процента. В целом по итогам 2024 года в МВФ ожидают прирост глобальной экономики на 3,2 процента.