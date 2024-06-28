Госдолг США назвали угрозой мировой экономике

Экономист Самиев: растущий госдолг США может угрожать мировой экономике

Постоянно растущий госдолг США может стать угрозой мировой экономике в случае, если страна перестанет исполнять свои обязательства — это чревато финансовым кризисом, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Павел Самиев.

«Госдолг США не угрожает никому, пока нет риска неисполнения обязательств. Традиционно считается, что американские казначейские бумаги — это низкорисковый актив, его используют для защиты от нестабильности на финансовых рынках. Поэтому неисполнение обязательств может вызвать реакцию по всему миру, финансовый кризис, который способен перекинуться и на реальный сектор», — объяснил Самиев.

Он также добавил, что рост госдолга США является проинфляционным фактором для мировой экономики, поскольку американская инфляция экспортируется на все государства.

«Несколько раз госдолг уже подходил к точке, когда предполагалось жесткое решение о невозможности продолжать его наращивание. Но лимит пересматривался, и долг рос. Сейчас он, можно сказать, уже неконтролируемо растет, влияя на мировую экономику», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В остальном, по словам Самиева, сам по себе госдолг любой страны представляет проблему только для самого государства в виде дополнительных процентных расходов. Но именно в случае США эта ситуация является чувствительной и для мира, поскольку доллар остается главной торговой валютой, а сама страна — ключевой экономикой.

Ранее Конгресс США спрогнозировал, что за десять лет американский госдолг вырастет до 50,7 триллиона долларов. Специалисты объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.