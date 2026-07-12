Кровотечение спасло женщину от изнасилования

В Москве кровотечение из пальца помогло женщине избежать изнасилования в фитнес-клубе

В Москве 27-летний мужчина попытался изнасиловать женщину в фитнес-клубе, который располагается на Открытом шоссе. Избежать этого последней помогло кровотечение из пальца, пишет MK.RU.

Инцидент случился еще в конце 2025 года. Тогда мужчина работал в фитнес-клубе бригадиром по ремонту помещений. Когда нужно было сделать генеральную уборку, он нанял женщину, которая первые несколько дней спокойно выполняла свои обязанности. Однако за трое суток до Нового года, когда она пришла в очередной раз, работодатель ворвался в туалет, где та переодевалась, ударил ее о стену, предупредив, что кричать нет смысла, поскольку до обеда никто не придет.

Мужчина стал раздевать свою жертву, а она, сопротивляясь, серьезно повредила палец, из-за чего у нее открылось сильное кровотечение. Насильник забрал у женщины паспорт и деньги, но дал пять тысяч рублей, чтобы она купила в аптеке необходимые лекарства. Однако пострадавшая отправилась в полицию.

Приговор мужчине за покушение на изнасилование, вынесенный Преображенским судом, составил три года лишения свободы.

Ранее в Калининградской области двое мужчин изнасиловали школьницу. Произошло это, по данным следствия, на берегу моря.