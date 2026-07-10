Двое мужчин изнасиловали российскую школьницу на берегу моря

В Калининградской области арестовали двух мужчин за изнасилование школьницы

В Калининградской области арестовали двух мужчин за изнасилование школьницы. Об этом сообщает «Клопс».

Они обвиняются по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, вечером 29 июня этого года двое мужчин на берегу моря изнасиловали 15-летнюю школьницу.

Следователь обратился в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над малолетней племянницей и требовал интимные фото.