Россиянин надругался над малолетней племянницей и требовал интимные фото

В Брянской области осудили мужчину за совращение племянницы

В Брянской области осудили мужчину за совращение племянницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, фигурант, являясь опекуном своей племянницы, неоднократно трогал ее руками за интимные части тела и требовал их фото, а также совершал в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

Подсудимый свою вину не признал.

Суд приговорил его к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вышедший на свободу россиянин снова надругался над ребенком.