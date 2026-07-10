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18:27, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянин надругался над малолетней племянницей и требовал интимные фото

В Брянской области осудили мужчину за совращение племянницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянской области осудили мужчину за совращение племянницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, фигурант, являясь опекуном своей племянницы, неоднократно трогал ее руками за интимные части тела и требовал их фото, а также совершал в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

Подсудимый свою вину не признал.

Суд приговорил его к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вышедший на свободу россиянин снова надругался над ребенком.

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