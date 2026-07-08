Вышедший на свободу россиянин снова надругался над ребенком

В Севастополе осудили мужчину за развратные действия с ребенком

В Севастополе осудили мужчину за развратные действия с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в апреле этого года на улице Горпищенко 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил незнакомую 9-летнюю девочку и начал ее преследовать. Он зашел за ребенком в подъезд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После происшествия пострадавшая рассказала об этом родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен весь необходимый объем мероприятий с назначением ряда экспертиз, подтверждающих виновность обвиняемого.

В 2016 году мужчину уже судили за совершение аналогичных противоправных действий и в марте этого года он был освобожден из колонии.

Суд приговорил его к 17 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько раз надругался над двумя несовершеннолетними.