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13:41, 8 июля 2026Силовые структуры

Вышедший на свободу россиянин снова надругался над ребенком

В Севастополе осудили мужчину за развратные действия с ребенком
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Севастополе осудили мужчину за развратные действия с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в апреле этого года на улице Горпищенко 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил незнакомую 9-летнюю девочку и начал ее преследовать. Он зашел за ребенком в подъезд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После происшествия пострадавшая рассказала об этом родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен весь необходимый объем мероприятий с назначением ряда экспертиз, подтверждающих виновность обвиняемого.

В 2016 году мужчину уже судили за совершение аналогичных противоправных действий и в марте этого года он был освобожден из колонии.

Суд приговорил его к 17 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько раз надругался над двумя несовершеннолетними.

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