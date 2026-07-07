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Силовые структуры
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18:55, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянин несколько раз надругался над двумя несовершеннолетними

В Югре осудили мужчину за совращение двоих детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Югре осудили мужчину за совращение двоих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов.

Он признан виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, местный житель, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевших, совершил три эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.

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