Россиянин несколько раз надругался над двумя несовершеннолетними

В Югре осудили мужчину за совращение двоих детей

В Югре осудили мужчину за совращение двоих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов.

Он признан виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, местный житель, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевших, совершил три эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.