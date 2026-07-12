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17:46, 12 июля 2026Мир

Трамп рассказал об одном противоречии с Линдси Грэмом

Трамп: Сенатор Линдси Грэм был настроен на продолжение конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), скончавшийся 11 июля, был настроен на продолжение конфликта на Украине. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, передает американский телеканал CNN.

«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась», — признался американский лидер.

По словам Трампа, Линдси Грэм «очень воинственно» отстаивал поддержку Украины и продолжение боевых действий. Президент США также напомнил, что сенатор был его соперником на республиканских праймериз на выборах 2016 года: он назвал Грэма «грозным и сильным» оппонентом.

Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он назвал сенатора одним из величайших людей и американским патриотом.

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