Германия профинансирует одну из крупнейших закупок беспилотников для Украины

Reuters: Германия закупит 50 тысяч ударных беспилотников для Украины

Германия профинансирует 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, это одна из крупнейших закупок со стороны западных стран. Она включает в себя FPV-дроны Shrike, произведенные украинским производителем SkyFall и оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion для автономного отслеживания и поражения движущихся целей.

Размер контракта подтвердили в Auterion, рассказав, что его стоимость составляет 90 миллионов евро. Часть беспилотников уже доставлена украинскому правительству, остальные будут отправлены в этом году.

В Министерстве обороны Германии контракт не стали комментировать.

Ранее сообщалось, что в Германии работает секретный завод, производящий дроны для Украины.

