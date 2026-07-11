В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины

NYT: В Германии работает секретный завод, производящий дроны для ВСУ

На юге Германии работает секретный завод компании Helsing SE, производящий дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Завод, расположенный в тихом пригородном промышленном комплексе, работает в условиях строгой охраны. Компания DealBook согласилась не разглашать его местоположение, и другие арендаторы комплекса также не знают о его существовании. Название компании Helsing нигде не упоминается — компания опасается, что завод может стать главной целью для диверсий или нападений», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, а основным продуктом компании является ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысячи евро.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что разрешение на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не спасет Украину. По его словам, для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы.

