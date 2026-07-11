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20:10, 11 июля 2026Мир

В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины

NYT: В Германии работает секретный завод, производящий дроны для ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На юге Германии работает секретный завод компании Helsing SE, производящий дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Завод, расположенный в тихом пригородном промышленном комплексе, работает в условиях строгой охраны. Компания DealBook согласилась не разглашать его местоположение, и другие арендаторы комплекса также не знают о его существовании. Название компании Helsing нигде не упоминается — компания опасается, что завод может стать главной целью для диверсий или нападений», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, а основным продуктом компании является ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысячи евро.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что разрешение на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не спасет Украину. По его словам, для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы.

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