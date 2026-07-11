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20:51, 11 июля 2026Культура

Российский актер погиб в Таиланде

О смерти актера Дмитрия Брейкина генконсульство России на Пхукете узнало от его друзей
Мария Винар

Кадр: сериал «Лихач-3»

Генеральное консульство России на Пхукете отреагировало на гибель известного российского актера Дмитрия Брейкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского учреждения Егора Иванова.

Генконсульство РФ на острове Пхукет узнало о смерти на нем 27-летнего артиста сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» от его друзей. При этом официального уведомления таиландских властей о гибели мужчины пока не поступало.

Новгородский театр драмы имени Достоевского сообщил о гибели артиста. «Дмитрий пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл целый ряд ярких ролей. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — написали сотрудники и уточнили, что дата и место церемонии прощания будут объявлены позже.

По словам родственников, причиной смерти Брейкина могло стать кровотечение в желудок. Мать актера Татьяна рассказала, что накануне ее сын жаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно о смерти российского актера Юрия Смирнова.

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