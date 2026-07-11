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19:36, 11 июля 2026Культура

Стало известно о смерти известного российского актера

Театр на Таганке сообщил о смерти российского актера Юрия Смирнова
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Театр на Таганке сообщил о смерти российского актера Юрия Смирнова. Запись о кончине деятеля театра и кино опубликована в Telegram-канале учреждения культуры.

В заявлении театра говорится, что Смирнов стоял у его истоков и «вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены». Смирнов до последних дней выходил на сцену и участвовал в жизни театра.

Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Николаевича. Для всех нас это невосполнимая утрата

заявление Театра на Таганке

Всесоюзную известность Смирнов приобрел после роли Гаврилы в фильме «Бумбараш».

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