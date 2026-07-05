Не стало актера из «Ментовских войн»

Не стало российского актера из «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова

Не стало российского актера из «Тайн следствия» и «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова. Об этом в Telegram сообщает газета «Аргументы и факты».

Актера не стало 27 июня. О причинах ухода из жизни Ибрагимова издание не сообщает.

Будущий актер родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году Ибрагимов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Актер принял участие в десятках российских телепроектов, в частности, «Ментовских войн», «Улиц разбитых фонарей», «Тайн следствия», «Ленинграде 46» и «Шефа».

Ранее таблоид Daily Star сообщил, что шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея в фильме «Безумный Макс 2» 1981 года, ушел из жизни в возрасте 76 лет.

В июне портал «Кино-Театр.ру» рассказал о смерти актера Андрея Усольцева.