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20:16, 3 июля 2026Культура

Умер сыгравший злодея в «Безумном Максе» актер

Сыгравший злодея в фильме «Безумный Макс 2» актер Кьелль Нильссон умер в возрасте 76 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги»

Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея в фильме «Безумный Макс 2» 1981 года, ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание Daily Star.

Представители актера сообщили, что в течение четырех лет Нильссон боролся с болезнью почек. Он умер в окружении родных, находясь в астралийском штате Квинсленд.

В американском фильме «Безумный Макс 2: Дорожный воин» артист исполнил роль лорда Гумунгуса — предводителя банды мародеров, орудующей в постапокалиптической пустоши. Кроме того, Нильссон снялся в фильмах «Пираты» (1982), «Человек слова» (1984), «На грани власти» (1987) и других известных проектах.

Ранее стало известно, что актер из Гарри Поттера Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет. Он сыграл пожилого Геллерта Грин-де-Вальда.

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