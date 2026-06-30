Умер известный актер из «Гарри Поттера»

Актер из Гарри Поттера Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Британский актер Майкл Бирн, сыгравший пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», ушел из жизни. Об этом сообщает газета The Guardian.

Бирну было 82 года. Причина смерти не сообщается.

Артист родился в Лондоне, играть в театре начал в 1964 году, а с 1972 года у него началась карьера в кино.

Чаще всего в кино Бирн исполнял роли второго палана и эпизодические роли. Он известен по ролям в фильмах «Улица Коронации», «Храброе сердце», «Индиана Джонс», а также по нескольким сериям «Приключений королевского стрелка Шарпа» с Шоном Бином в главной роли.

Ранее стало известно о смерти актера сериалов «Великолепная пятерка» и «Невский».