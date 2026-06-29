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Культура
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14:25, 29 июня 2026Культура

Умер актер сериалов «Великолепная пятерка» и «Невский»

Умер актер сериалов «Великолепная пятерка» и «Невский» Андрей Усольцев, причина неизвестна
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Стало известно о смерти актера Андрея Усольцева. Об этом сообщили на портале «Кино-Театр.ру».

В публикации отмечается, что он скончался 27 июня, причина смерти не обозначалась. Усольцев снимался в таких проектах, как «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Витязи» и «Великолепная пятерка», «Моя девочка».

Недавно актер Евгений Калинцев, известный по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни. Об этом сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

В Китае при загадочных обстоятельствах не стало и знаменитого актера Цзинь Цзэ.

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