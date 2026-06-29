Умер актер сериалов «Великолепная пятерка» и «Невский» Андрей Усольцев, причина неизвестна

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о смерти актера Андрея Усольцева. Об этом сообщили на портале «Кино-Театр.ру».

В публикации отмечается, что он скончался 27 июня, причина смерти не обозначалась. Усольцев снимался в таких проектах, как «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Витязи» и «Великолепная пятерка», «Моя девочка».

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