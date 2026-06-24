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19:34, 24 июня 2026Культура

Умер звезда фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

Актер фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев ушел из жизни в возрасте 59 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Муж и дочь Тамары Александровны»

Актер Евгений Калинцев, известный по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни. Об этом сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

Известно, что Калинцев скончался в возрасте 59 лет. «17 июня не стало актера Евгения Калинцева. Седьмого июля ему должно было исполниться 60. Выражаем искренние соболезнования», — говорится в заявлении.

В разные годы артист служил в Театре на Малой Бронной, где сыграл роли в таких спектаклях, как «Король Лир», «Идиот» и «Маленькие комедии». Позднее актер работал ассистентом Петра Фоменко при постановке спектаклей «Война и мир.

Отмечается, что прощание с актером состоялось 24 июня в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке в Москве.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Андрей Голиков ушел из жизни в возрасте 80 лет. Голиков служил в театре с 1976 года и являлся одним из самых возрастных актеров труппы.

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