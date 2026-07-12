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21:20, 11 июля 2026Бывший СССР

Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков

«Новини.LIVE»: На Украине начали искать оставившего часть командира бригады ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Станислав Лучанов, командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи бойцы подозреваются в похищении двух человек, ушел в «самоволку» и привлек внимание украинских правоохранителей. Подробности сообщает Telegram-канал издания «Новини.LIVE».

Местонахождение комбрига, самовольно оставившего военную часть, сейчас пытаются выяснить представители правоохранительных органов, пишет канал. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что было инициировано расследования по событиям с участием военнослужащих части.

Уточняется, что речь идет об инциденте, в ходе которого в ночь на 28 июня из частного двора в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, включая командира батальона, отмечает издание.

Военные, ставшие подозреваемыми по делу, сейчас отстранены от исполнения служебных обязанностей. Командование заявило, что оказывает помощь и содействие следствию, а также готово дать ему всю необходимую информацию.

Ранее украинского комбрига Богдана Пржегалинского сняли с должности после значительных потерь подразделения в Харьковской области. До этого бойцы морской пехоты ВСУ были переброшены из Запорожской области, где находились на относительно спокойном приморском участке, говорит источник.

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