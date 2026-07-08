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02:57, 8 июля 2026Бывший СССР

Комбрига ВСУ сняли с должности за потери под Купянском

РИА Новости: Комбрига ВСУ Пржегалинского сняли с должности за потери под Купянском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир 39-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Пржегалинский был освобожден от должности после значительных потерь подразделения в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», — заявил собеседник агентства.

По его словам, подразделения 39-й бригады морской пехоты ВСУ были переброшены из Запорожской области, где находились на относительно спокойном приморском участке, в район Купянска Харьковской области.

«Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка – Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов», — подчеркнул источник.

По его словам, Пржегалинский предпринял попытку стабилизировать обстановку, задействовав один из батальонов, однако даже переброшенные резервы не смогли изменить ситуацию.

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье помогло российским войскам в ликвидации командира 154-й механизированной бригады ВСУ.

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