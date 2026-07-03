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Бывший СССР
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08:56, 3 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об участии подполья в ликвидации комбрига ВСУ

ТАСС: Пророссийское подполье сообщило об участии в ликвидации комбрига ВСУ Кононникова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пророссийское подполье помогло российским войскам в ликвидации командира 154-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кононникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Не без помощи подполья был устранен командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации. Для киевского режима это может стать настоящим откровением», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что подразделение, которым командовал комбриг, участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. Оно было переброшено в российское приграничье в августе 2024 года.

Кононникова нашли без признаков жизни 28 июня. При этом данные о причинах произошедшего разнились — в ВСУ утверждали, что признаков насилия на теле командира нет, в то время как правоохранители сообщили о наличии огнестрельного ранения.

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