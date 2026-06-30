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05:09, 30 июня 2026Бывший СССР

Застрелен без признаков насильственной смерти. На Украине расследуют странную гибель комбрига ВСУ

На Украине застрелили комбрига ВСУ Кононникова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командира 154-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли мертвым. Это признала служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ.

«В воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников», — говорится в публикации.

При этом подробности о его гибели разнились. В командовании изначально утверждали, что у комбрига нет признаков насильственной смерти. При этом, согласно информации украинских правоохранителей, Кононникова обнаружили с огнестрельным ранением, и было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

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Позднее в сети появились подозрения, что офицера мог застрелить один из его бывших подчиненных. Кроме того, высказывалось предположение, что Кононников мог быть причастен к организации мятежа против президента страны Владимира Зеленского, и полковника ликвидировали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

Бригада Кононникова понесла тяжелые потери

В ходе боевых действий 154-я отдельная механизированная бригада ВСУ ранее понесла тяжелые потери. В частности, во время контратаки возле населенного пункта Синельниково под Харьковом соединение лишилось почти половины штурмовиков.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что Российская армия в боях под Купянском и Красноармейском уничтожили примерно 40 процентов бригады. На фоне нехватки личного состава командование стало переводить в штурмовые группы танкистов и техников.

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В ВСУ вскрылись жуткие факты издевательства над бойцами

23 июня стало известно о зверствах в штурмовом полку «Скала» ВСУ, которым подвергались новобранцы. За последние полгода в учебных центрах «Скалы» журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий. Большинство из умерших военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

При этом, по словам близких бойцов, на погибших были обнаружены следы побоев. Расследователи выяснили, что в полку практиковали жесткое обращение с новобранцами, избиения и неуставные методы воздействия. По данным журналистов, военные зимой обливали людей водой и мочой на улице, а беглецов привязывали к квадроциклам или автомобилям, после чего тащили за ними. Позднее военные пригрозили репортерам физической расправой.

После того, как скандальные факты были обнародованы, в других подразделениях ВСУ стали открыто жаловаться на аналогичные преступления командования. В частности, в 80-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ рассказали о фильтрационных лагерях для провинившихся или отказывающихся идти в бой солдатах. В них насильно мобилизованные украинцы подвергались избиениям, которые заканчивались смертью, но в официальных документах причиной гибели указывался приступ сердечной недостаточности.

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