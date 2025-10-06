Почти половина 154-й бригады ВСУ ликвидирована под Купянском и Красноармейском

Российские войска в боях под Купянском и Красноармейском ликвидировали почти половину 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона бригады Святослав Дорош.

Он уточнил, что на красноармейском и купянском направлениях было уничтожено примерно 40 процентов бригады.

Дорош добавил, что незадолго до переброски подразделения в Днепропетровскую область командование также отправило его в штурмовое подразделение.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать фронт от обвала.