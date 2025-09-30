Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 30 сентября 2025Бывший СССР

Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

Генерал Липовой: Российские войска формируют котел для бойцов ВСУ под Купянском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска формируют котел вокруг подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающихся под Купянском Харьковской области. Об этом заявил генерал-майор в отставке Сергей Липовой, передает aif.ru.

Он также отметил, что Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта. При этом, по мнению отставного военного, в сложившихся условиях из котла будут спасать военных из стран НАТО, оставляя украинских бойцов.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается "котел"», — рассказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска в результате наступления у Клебан-Быка смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в окружении оказались два батальона ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Главу ЕК обвинили в отсутствии экономической грамотности

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

    Назван главный признак скрытого алкоголизма

    В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

    Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

    Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

    Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости