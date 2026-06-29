Иванников: Комбриг ВСУ Кононников готовил захват власти в Киеве

Обнаруженный без признаков жизни командир 154-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кононников готовил захват власти в Киеве, поэтому его ликвидировали. Об этом aif.ru рассказал Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Кононников (...) был причастен к подготовке вооруженного мятежа против режима [Владимира] Зеленского. Есть все основания полагать, что он был уничтожен Службой безопасности Украины, которая вышла на след заговорщика и ликвидировала его», — высказался он.

Ранее стало известно, что Кононников был найден без признаков жизни в воскресенье, 28 июня. В командовании «Юг» утверждали, что у комбрига не было признаков насильственной смерти. При этом, согласно информации украинских правоохранителей, Кононникова обнаружили с огнестрельным ранением.