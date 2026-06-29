Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли без признаков жизни

Командира 154-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кононникова нашли мертвым. О смерти военного сообщила служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников», — говорится в публикации.

В командовании «Юг» утверждают, что у комбрига нет признаков насильственной смерти. При этом, согласно информации украинских правоохранителей, Кононникова обнаружили с огнестрельным ранением, дело расследуют по статье об умышленном убийстве

Ранее стало известно о странных смертях командного состава ВСУ. В частности, в населенном пункте Шостка в Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны Государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк.